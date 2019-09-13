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Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
В среду, 18 сентября, в Харькове на ОСК «Металлист» пройдет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между донецким «Шахтером» и английским «Манчестер Сити». Начало — в 22:00.
Обе команды в нынешнем сезоне идут пока без поражений в своих национальных чемпионатах. «Горняки» после шести туров единолично возглавляют турнирную таблицу, имея стопроцентный показатель (при этом подопечные Луиша Каштру в среднем забивают более трех мячей за игру). Что касается команды Хосепа Гвардиолы, то «горожане» потеряли очки в домашнем матче с «Тоттенхэмом» (2:2), и отстают на два очка от лидирующего «Ливерпуля». Отметим, что у «МанСити» также все в порядке с атакой — 14 забитых мячей в четырех турах (в среднем более 3,5 мяча за игру!).
В прямой трансляции матч «Шахтер» — «Манчестер Сити» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Начало встречи 18 сентября в 22:00. Кроме того, начиная с 20:45, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят предстоящую дуэль, а после завершения поединка оценят увиденное на поле.
Также за онлайн-трансляцией поединка между чемпионами Украины и Англии можно будет следить на сайте «ФАКТОВ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогнозы на поединок Лиги чемпионов «Шахтер» — «Манчестер Сити».
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