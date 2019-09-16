«Шахтер» – «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 18 сентября, донецкий «Шахтер» стартует на групповом этапе самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов. На харьковском ОСК «Металлист» «горняки» в рамках первого тура сыграют с чемпионом Англии двух последних сезонов — «Манчестер Сити» (начало — в 22:00).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Луиша Каштру и Хосепа Гвардиолы, за которой вы можете следить в этой новости.

«Шахтер» пока со стопроцентным показателем в сезоне, «Манчестер Сити» в погоне за «Ливерпулем»

В минувшие выходные подопечные Луиша Каштру и Хосепа Гвардиолы провели очередные поединки в своих национальных чемпионатах. «Горняки» по ходу домашней встречи с «Зарей» уступали в счете 0:2, но смогли проявить характер и вырвать победу — 4:3 (Тайсон, 42, Марлос, 54, Мораес, 60, 89 — Юрченко, 10, Кочергин, 35, Леднев, 86), с максимальным количеством очков (21) продолжая уверенно возглавлять турнирную таблицу. Матч едва не был омрачен страшной травмой Тайсона — в одном из эпизодов бразилец получил коленом в голову от своего соотечественника Исмаили, после чего на время потерял сознание. Благо, подоспевшие партнеры и врачи вытащили футболисту запавший язык и привели в чувство. Правда, теперь врачи говорят, что участие капитана «Шахтера» в матче с «МанСити» под вопросом.

В свою очередь, «Манчестер Сити» в выездном поединке потерпел сенсационное поражение от новичка английской премьер-лиги «Норвича» — 2:3 (Агуэро, 45, Родри, 88 — Маклин, 18, Кэнтвелл, 28, Пукки, 50). Теперь отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет уже пять очков. К слову, это поражение стало для «Манчестер Сити» первым в чемпионате Англии при участии украинца Александра Зинченко — ранее, если наш соотечественник был на поле, «горожане» неизменно уходили с поля небитыми.

Третий сезон подряд

Пути «Шахтера» и «Манчестер Сити» пересекаются в еврокубках уже третий сезон подряд, причем все время — в группе Лиги чемпионов. Три победы в активе «горожан», однажды успех праздновали «горняки», причем в этом единственном случае донецкий клуб смог забить (общая разница мячей — 2:13).

Видеообзор матча «Шахтер» — «Манчестер Сити» — 2:1 (6 декабря 2017 года)

Состав «Манчестер Сити» дороже более чем в девять раз

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав английского «Манчестер Сити» дороже общей стоимости футболистов «Шахтера» более чем в девять (!) раз — 1,28 млрд евро против 137,4 миллионов.

У англичан один только Рахим Стерлинг оценивается дороже, чем весь состав «Шахтера», — 140 млн евро (к слову, по сравнению с прошлым сезон полузащитник сборной Англии подорожал на 40 млн). Также в топ-пятерку самых дорогих игроков британского клуба входят: Кевин де Брюйне (130 млн), Лерой Сане и Бернарду Силва (по 100 млн), а также летний новичок «горожан» Родри (80). Отметим, что трансферная стоимость Александра Зинченко составляет 30 млн евро, что делает его самым дорогим украинским футболистом.

Рахим Стерлинг подорожал по сравнению с прошлым сезоном на 40 млн евро

Больше всех в составе украинской команды стоят: Исмаили (19 млн), Тете (15), Тайсон (12), Марлос (11) и Тарас Степаненко (10).

День в истории

В истории выступлений в еврокубках «Шахтеру» дважды доводилось играть 18 сентября. В обоих случаях «горняки» отпраздновали успех: в 1997 году в 1/16 финала Кубка кубков была обыграна на выезде португальская «Боавишта» — 3:2 (голы у «Шахтера» — Зубов и дважды Ателькин), а в 2007-м на старте групповой стадии Лиги чемпионов дома был бит шотландский «Селтик» — 2:0 (Брандао, Лукарелли).

18 сентября «Шахтер» уже начинал групповую стадию Лиги чемпионов с победы

Напомним, что в другом поединке в квартете C 18 сентября сразятся загребское «Динамо» и итальянская «Аталанта».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок «Шахтер» — «Манчестер Сити».

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