Происшествия

Возможен внезапный обвал: жителям пострадавшего от взрыва дома в Дрогобыче грозит смертельная опасность

Во Львовской областной администрации оценили состояние подъездов дома, обрушившегося в Дрогобыче, и предупредили, что они в любой момент могут подвергнуться дальнейшему разрушению. Соответствующее заявление на брифинге сделал первый заместитель председателя Львовской ОГА Василий Лозинский.

По его словам, уже принято решение огородить дом и не пускать туда жителей.

Одновременно выясняются окончательеые причины обрушения подъезда, для чего потребуются заключения геологов, исследующих землю и химический состав воды.

«После этих выводов сделают обобщенный. Затем будет составлен перечень потребностей относительно стоимости закупки квартир людям. Ориентировочно с сегодняшнего времени выводы будут через 2 недели», — пообещал Лозинский, которого цитирует УНН.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд Дрогобыча отправил на два месяца под домашний арест работников городского коммунального предприятия, которых подозревают в служебной халатности в связи с обрушением части жилого дома — главного инженера ЖЭКа и ответственного за ремонт жилого фонда. Есть несколько версий причин обвала дома — утечка газа, перепланировки и плохое состояние дома.

Эксперты заявили, что 1-й и 4-й подъезды пострадавшего дома не несут никакой угрозы, потенциально опасным был признан только 3-й подъезд.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.270−1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Тем временем одну из семей, которые лишились квартиры после обрушения части дома в Дрогобыче (Львовская область), разместили в общежитии, которое само требует серьезного ремонта.



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