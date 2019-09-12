Общество и люди

Нельзя так с людьми: сеть взбудоражило видео «нового» жилья для семьи из обрушенного дома в Дрогобыче (фото, видео)

Одну из семей, которые лишились квартиры после обрушения части дома в Дрогобыче (Львовская область), разместили в общежитии, которое само требует серьезного ремонта.

Журналистка Виктория Балицкая сняла репортаж в этом общежитии, куда перебралась семья Хомичей из пострадавшего дома, отметив, что полуразрушенное здание признали аварийным и опасным.

«Все жители расселились, кто где мог — у родственников, друзей… А части их них, как семье Хомичей, идти было не куда. Местные власти подыскала им жилье, в котором, предполагаю, ни один из чиновников не стал бы жить. К туалету не ясно как подойти, а в душевой можно получить астму от плесени… Общая кухня, вещи держат на кроватях, окна без занавесок… Катастрофы и трагедии могут произойти и по независящим от чиновников причинам, но то, как власть заботится о жертвах трагедий — маркер эффективности и отсутствия уважения к ближним», — пишет Виктория Балицкая на своей страничке в соцсетях, опубликовав видеорепортаж.



«Нельзя так с людьми! Даже подумать не могла, что этим несчастным людям предоставили такие ужасные условия для проживания. Разве свои семьи «приближонные""мэра поселили бы в такие конюшни?!» — пишет одна из жительниц Дрогобыча. «А это общежитие пустовало до того или в этих ужасных условиях постоянно кто-то проживает? Мне кажется, что вопрос еще глубже на самом деле», — добавляет вторая.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд Дрогобыча отправил на два месяца под домашний арест работников городского коммунального предприятия, которых подозревают в служебной халатности в связи с обрушением части жилого дома — главного инженера ЖЭКа и ответственного за ремонт жилого фонда. Есть несколько версий причин обвала дома — утечка газа, перепланировки и плохое состояние дома.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter