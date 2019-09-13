Украина

Будем с теплом и светом: ТЭС ДТЭК до конца года поставят почти 10 млрд кВт-ч

Чтобы в осенне-зимний период украинцам хватило света и тепла, энергетики ДТЭК планируют до конца года отпустить в энергосистему еще почти 10 млрд кВт-ч электроэнергии. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. Ранее директор по коммуникациям «ДТЭК Энерго» Ирина Милютина объяснила, что нынешняя доля компании в угледобыче обусловлена не скупкой активов, а многолетним развитием предприятий.

«В этом году тепловая генерация ДТЭК планирует выработать порядка 31 млрд кВт-ч электроэнергии. Это наш вклад в стабильное энергоснабжение Украины в целом, и в то, чтобы в отопительный сезон в дома украинцев без сбоев подавались свет и тепло. По прогнозам, в октябре будет одна из самых пиковых нагрузок на всю генерацию. Мы готовим все 8 станций ДТЭК к работе в усиленном режиме. Наращиваем запасы угля на складах за счет собственной угледобычи и закупаем импортный уголь», — рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Параллельно компания переводит блоки на газовый уголь, чтобы не зависеть от антрацита, который уже более двух лет не добывают на территории Украины. Уже перевели 4 блока Приднепровской ТЭС. На первом блоке Криворожской станции идут работы по переоснащению. Энергоблок мощностью 315 МВт уже в этот отопительный сезон будет вырабатывать свет и тепло на газовом угле.

Тепловая генерация ежедневно вырабатывает порядка 80 млн кВт-ч электроэнергии. Это покрывает потребности в электроэнергии почти девяти миллионов клиентов. Маневренная тепловая генерация позволяет балансировать энергосистему во время пиковых нагрузок и снижения производительности других генераций.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ужесточение ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к убыточной работе ТЭС.

Кроме того, согласно данным Украинской энергетической биржи, государственная генерирующая компания ПАО «Центрэнерго» заключает сделки на поставку энергии потребителям себе в убыток.



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