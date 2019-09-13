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Неизвестные подожгли мусорный полигон под Черниговом: на борьбу с огнем брошены десятки спасателей (фото)
Под Черниговом продолжается пожар на мусорном полигоне, принадлежащем коммунальному предприятию «АТП-2528» Черниговского горсовета. Сообщение о возгорании на открытом участке полигона поступило спасателям в 22:48 12 сентября. Напомним, в Киеве серьезный пожар 13 сентября возник на улице Сырецкой.
На место инцидента были направлены сразу пять отделений пожарно-спасательных подразделений Чернигова. За ночь им удалось локализовать пожар на площади 1 га, а по состоянию на 11:00 13 сентября — площадь возгорания сократилась до 0,8 га, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
К ликвидации пожара привлечено 26 человек личного состава и 11 единиц техники.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, ранее возгорание сухой травы привело к нескольким взрывам на территории военного арсенала в Калиновке Винницкой области. После этого масштабные пожары возникли на территории военного полигона под Чугуевом в Харьковской области и военного полигона в Черниговской области.
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