На военных складах в Калиновке прогремели взрывы: первые детали происшествия (фото)

Происшествия

В Калиновке (Винницкая область) снова горели склады боеприпасов. Местные жители сообщили как минимум о четырех взрывах, тем не менее в Министерстве обороны Украины подтвердили только факт задымления на территории арсенала. Напомним, в сентябре 2017 года на военных складах в Калиновке произошел масштабный пожар.

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы», — сообщил в комментарии журналистам Hromadske спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Фото с места инцидента

По информации UA Винница, местные власти Калиновской ОТГ приняли решение об эвакуации детей. Там также заявили, что возможной причиной возгорания на складах боеприпасов стало загорание сухой травы.

В ГСЧС просят жителей сохранять спокойствие до выяснения обстоятельств.

Напомним, с момента начала военных действий на Донбассе в Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах.

Так, в конце октября 2015 года возник пожар на военном складе, расположенном всего в километре от городской черты Сватово в Луганской области. Там были уничтожены около 3,5 тысяч тонн хранившихся боеприпасов, в том числе к реактивным системам залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч».

В 2017 году ЧП на военном объекте произошло в Харьковской области. Убытки Украины из-за пожаров и взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области составили 1 млрд долларов. По данным СБУ, диверсию на складе устроили гражданские лица с применением беспилотника.

В октябре 2018 года взрыв произошел на военном арсенале в Ичне Черниговской области.

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