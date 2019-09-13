Воздвижение: 14 сентября римокатолики отмечают большой праздник

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Установлен праздник в честь события, которое, согласно церковному преданию, произошло в 326 году. Тогда приехавшая в Палестину царица Елена (мать императора Константина Великого) и иерусалимский патриарх Макарий нашли на Голгофе — месте распятия Иисуса Христа — пещеру Гроба Господня, а неподалеку от нее — три креста и гвозди. Напомним, 11 сентября христиане восточного обряда вспоминают о мученической смерти предшественника Иисуса Христа — Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Крест, на котором был распят Иисус, определили, когда после возложения его на страдающую тяжелым недугом женщину больная исцелилась. По другому преданию, когда этим крестом коснулись умершего человека, которого как раз несли мимо для погребения, покойник ожил. Тогда и появилось название Животворящий Крест. Прослышав о находке, около раскопок собралось множество народа. Чтобы дать людям увидеть святыню, патриарх Макарий поднимал (воздвигал) Крест, обращая его на все стороны света.

Император Константин повелел в честь Воскресения Христа воздвигнуть в Иерусалиме храм, который включал в себя Гроб Господень и Голгофу. Храм был освящен 13 сентября 335 года, а 14 сентября стали праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.

С VII века с этим праздником начинают связывать и воспоминание о возвращении греческим императором Ираклием Животворящего Креста из Персии.

Персидский царь Хозрой II во время разграбил Иерусалим, увез в Персию Животворящий Крест Господень и захватил в плен патриарха Захарию (609—633). И только через 14 лет, когда император Ираклий (610—641) победил Хозроя, святыня вернули в Иерусалим. Произошло это в 629 году. И, как и при обретении Креста, предстоятель воздвигал святыню, поворачивая ее на все стороны света.

В царском венце и в парадной пурпурной мантии император Ираклий в сопровождении Патриарха Захарии понес Крест Господень в храм Воскресения. Перед воротами, через которые проходят на Голгофу, он остановился как вкопанный — ему преградил путь Господень ангел. Патриарх указал царю на то, что Спаситель нес свой Крест на Голгофу для искупления мира от грехов в уничиженном виде. Когда Ираклий снял венец и надел простую одежду, он смог беспрепятственно внести святыню в храм.

Праздник в честь нахождения «подлинного креста» («Обретение святого Креста») и возвращения святого Креста при Ираклии, отмечаемый 3 мая, на Западе был распространен в VII веке уже практически повсеместно. Существовала традиция освящать в церкви самодельные крестики и нести их в поля. В некоторых странах, например, в Испании, разыгрывались целые сценки на тему поисков креста Еленой, которую сопровождали ряженые ангелами, византийцами и евреями. А «найденный» крест устанавливали в костеле.

Сведения же о празднике 14 сентября под названием «Воздвижение Креста» (exaltatio Crucis) появляется лишь в VIII веке (и далеко не везде), хотя, по некоторым данным, в Риме он был введен папой Гонорием I еще в VII веке.

В западной традиции поначалу поклонение Кресту 14 сентября было лишь дополнением к поминовению в этот день священномучеников Корнилия Римского и Киприана Карфагенского. Но постепенно празднование в честь почитания Креста Господня становилось все более торжественным и со временем было включено в литургический календарь. В день Воздвижения совершали поклонение Кресту — читали специальную молитву и целовали Крест.

Христиане восточного обряда отметят праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября.

Отдельно установлено празднование в память обретения царицей Еленой Креста Господня и гвоздей. В Католической церкви оно совершается 3 мая, в Православной — 19 марта.

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