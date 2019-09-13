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Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака
В субботу, 14 сентября, хорошо пригласить друзей в гости или отправиться в лес с компанией.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака.
Овен
От семейных Овнов партнер потребует настоящего подвига. Не делайте ничего, что противоречит вашим ценностям.
Телец
Возможны неприятности со стороны здоровья. Вас пригласят в гости или в кино.
Близнецы
Не стоит экономить на комплиментах и романтике. И попробуйте отдохнуть на природе.
Рак
Возможен промах в любовных делах. Семейных Раков порадуют дома.
Лев
Возможна огромная финансовая прибыль. Хороший день для продолжительной прогулки по магазинам.
Дева
Девы могут приобрести выигрышный лотерейный билет. А вот с документами стоит быть очень внимательными.
Весы
А вот Весам не стоит ходить в гости и на вечеринки. Останьтесь дома и уделите внимание себе.
Скорпион
Соблюдайте меры предосторожности во время работы с электроприборами.
Стрелец
Стрельцам стоит доделать работу, иначе проблем не избежать. Вечером устройте свидание.
Козерог
Козерогам нельзя никому доверять, даже тем, кого вы сильно любите. Храните свои секреты.
Водолей
Звезды обещают нескончаемый позитив. Но с утра придется потрудиться.
Рыбы
Возможен разорительный поход по магазинах, деньги будут не просто уходить, а улетать.
Удачного вам дня!
Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп здоровья на эту неделю.
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