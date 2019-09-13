Шоу-бизнес

Мексиканская актриса Вероника Кастро официально объявила о завершении своей актерской карьеры у себя в Instagram. 66-летняя Кастро заявила, что устала от «агрессии и насмешек» и хочет покоя. Она также поблагодарила своих фанатов за поддержку.

«Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за все», — написала звезда телесериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза», прославивших ее в странах бывшего СССР.

Заявление актрисы прозвучало на фоне усилившихся слухов о ее нетрадиционной сексуальной ориентации. Несколькими днями ранее 47-летняя мексиканская актриса и телеведущая Йоланда Андраде (которая некогда была девушкой старшего сына Вероники Кристиана) публично заявила в интервью о том, что они с Вероникой «символически» поженились 20 лет назад в Амстердаме, и что у нее есть этому доказательства, которые она пока не представила. Кастро все отрицает.

Вероника никогда не выходила замуж, хотя у нее ест двое детей от разных мужчин.

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