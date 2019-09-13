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Продолжение скандала: маленькую одесситку, которую силой забрали у отца, отпустили из городского приюта
11-летнюю Леру, которую чиновник из Службы по делам детей силой увел из класса во время занятий, выпустили из приюта в Одессе. Напомним, ребенка решили забрать из семьи только на том основании, что отец-одиночка, воспитывающий пятерых детей, не значится родителем в свидетельстве о рождении именно этой девочки.
После огласки в СМИ местные чиновники были вынуждены «отработать назад».
«Ребенок, о котором волновалась вся Одесса, среди родных людей. Я не буду вдаваться в подробности, которые публично озвучивать не имею права, но на абсолютно законных основаниях. …Нет ангелов и невиновных в этой истории, кроме детей. Все мы, взрослые, что-то важное упустили, в чем-то старались помочь, соблюдали закон и нарушали что-то, что оказалось важнее (и так бывает). Ребенок не в приюте, девочка среди близких. Дальше будут процедуры, которые предстоит пройти по закону. Средства на проведение экспертизы ДНК уже в наличии, а мы ждем нашу ученицу в школе в понедельник», — сообщила руководитель департамента образования горсовета Елена Буйневич.
Отмечается, что к решению вопроса подключился мэр Одессы Геннадий Труханов.
«Благодаря общественному давлению и резонансу Леру, которую насильственным методом изъяли прямо во время урока, сегодня вернули в семью! — прокомментировала известная общественная активистка Зоя Мельник, которую недавно уволили с работы за критику руководства. — Чем, собственно, Служба по делам детей подтвердила незаконность действий по изъятию. Это, конечно, никак не отменяет ответственности за совершенное преступление в отношении ребенка сотрудниками Службы по делам детей».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Верхнеднепровском детском доме-интернате Днепропетровской области персонал ведет себя бездушно и грубо по отношению к воспитанникам.
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