Сильнейшие наводнения в Испании: впечатляющие видео

Мир

По меньшей мере четыре человека погибли в результате сильнейшего наводнения на юго-востоке Испании, начавшегося после сильных ливней. Улицы и дороги превратились в реки.

Как сообщает The Guardian в городе Альмерия мужчина средних лет захлебнулся, когда его машина застряла в туннеле. Спасателям удалось вытащить из этого автомобиля живыми двух пассажиров. Еще один мужчина утонул в своей машине в провинции Гранада. К югу от Валенсии нашли мертвыми 51-летнюю женщину и ее 61-летнего брата: их автомобиль перевернуло потоком.

В числе наиболее пострадавших — Мурсия, Валенсия, Аликанте, острова Майорка и Ибица. Закрыт ряд аэропортов.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», разрушительный ураган «Дориан» пронесся по Багамским островам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter