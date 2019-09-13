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Сильнейшие наводнения в Испании: впечатляющие видео

21:03 13 сентября 2019 53
Наводнение в Испании
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

По меньшей мере четыре человека погибли в результате сильнейшего наводнения на юго-востоке Испании, начавшегося после сильных ливней. Улицы и дороги превратились в реки.

Как сообщает The Guardian в городе Альмерия мужчина средних лет захлебнулся, когда его машина застряла в туннеле. Спасателям удалось вытащить из этого автомобиля живыми двух пассажиров. Еще один мужчина утонул в своей машине в провинции Гранада. К югу от Валенсии нашли мертвыми 51-летнюю женщину и ее 61-летнего брата: их автомобиль перевернуло потоком.

В числе наиболее пострадавших — Мурсия, Валенсия, Аликанте, острова Майорка и Ибица. Закрыт ряд аэропортов.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», разрушительный ураган «Дориан» пронесся по Багамским островам.

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