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Сильнейшие наводнения в Испании: впечатляющие видео
По меньшей мере четыре человека погибли в результате сильнейшего наводнения на юго-востоке Испании, начавшегося после сильных ливней. Улицы и дороги превратились в реки.
Как сообщает The Guardian в городе Альмерия мужчина средних лет захлебнулся, когда его машина застряла в туннеле. Спасателям удалось вытащить из этого автомобиля живыми двух пассажиров. Еще один мужчина утонул в своей машине в провинции Гранада. К югу от Валенсии нашли мертвыми 51-летнюю женщину и ее 61-летнего брата: их автомобиль перевернуло потоком.
В числе наиболее пострадавших — Мурсия, Валенсия, Аликанте, острова Майорка и Ибица. Закрыт ряд аэропортов.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», разрушительный ураган «Дориан» пронесся по Багамским островам.
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