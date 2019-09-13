Украина

У Кличко объяснили, почему киевлянам трудно дышать в последние дни

В ответ на жалобы киевлян о том, что уже несколько дней подряд практически во всех районах столицы наблюдается смог и запах гари, в КГГА решили назвать основные причины ухудшения состояния воздуха.

Их перечислил заместитель председателя главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, говорится в сообщении пресс-службы администрации.

«Мы ежедневно мониторим состояние воздуха, особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы», — заявил чиновник.

По его словам, проблемы экологии в столице вызваны рядом факторов. В частности, работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на территории Киевской области и тому подобное.

Он уточнил, что также за последний месяц под Киевом произошло более 800 пожаров. По сравнению с прошлыми месяцами этот показатель вырос почти в семь раз. Участились случаи поджогов травяных настилов.

Также замглавы КГГА успокоил горожан заявлением о том, что на мусоросжигательном заводе «Энергия» установлены системы видеонаблюдения, и каждый может увидеть реальную картину работы завода, который утилизирует 25% мусора, образующегося в городе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале осени столица традиционно страдает от загрязнения воздуха. Ухудшение ситуации с его загрязнением чиновники склонны связывать не только с работой промышленных предприятий, но и ухудшением погодных условий, уповая на приближение зимы.

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