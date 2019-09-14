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Жуткий случай в Эфиопии: огромный орел насмерть заклевал ребенка
Ужасающий случай произошел в Эфиопии: в результате нападения орла скончался ребенок. Об этом пишет британская BBC.
Сообщается, что мать пострадавшего Муно Шуайб была в своей комнате, когда услышала крик сына.
«Мы помчались во двор дома. Я видела, как орел прижал моего сына к земле и клевал его. <…> Я подбежала к нему и бросила в птицу палку», — вспомнила женщина.
Но огромный орел крепко вцепился в мальчика когтями и продолжал клевать его. От жертвы он отстал только с прибытием полицейских, но было уже слишком поздно — мальчик скончался через несколько часов.
Сотрудникам правоохранительных органов было приказано убить орла, но они до сих пор не смогли найти его.
Информационный ресурс напоминает, что в 2016 году в Австралии клинохвостый орел напал на мальчика и едва не унес его. Мальчик был одет в ярко-зеленую худи; по словам очевидцев, он застегивал и расстегивал молнию. Именно этот звук и привлек орла. Он попытался схватить мальчика, уцепившись когтистыми лапами за капюшон, и поднять в воздух. От ужаса тот закричал. Вовремя подоспевшие сотрудники парка отогнали пернатого. У ребенка из ран на голове текла кровь, но травмы оказались не угрожающими его жизни.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму орлы стали причиной того, что местные «бизнесмены» попытались туристов заставить платить за «снимки» с птицами. Когда отдыхающие отказались это делать, то получили тумаков от живодеров.
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