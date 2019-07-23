Происшествия

В Крыму туристов избили толпой за отказ платить за фото: инцидент попал на видео

В оккупированном Крыму, где после аннексии с каждым годом уменьшается поток отдыхающих, произошел инцидент туристами, которые попались на удочку местных «бизнесменов» сфотографироваться с птицами. Когда отдыхающие отказались платить больше за снимки с пернатыми, то получили тумаков от живодеров. Об этом сообщил местный блогер Александр Кирьяков, сообщает местный сайт «Крымская газета».

Драка случилась у стен Генуэзской крепости крепости в Судаке.

«Эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой двоих», — рассказал он.

По словам Кирьякова, он сам ровно год назад по пути в крепость попал в такую же ситуацию с вымогательством, но тогда пришли на помощь друзья.

«Хотите себе таких приключений в Крыму этим летом — фотографируйтесь с животными, и никто за вас не вступится», — резюмировал Кирьяков.

Напомним, в этом сезоне на полуострове ожидали отдыхающих на 10−15 процентов меньше, чем предыдущим летом.

Как писали «ФАКТЫ», в последнее время отдых в оккупированном Крыму, несмотря на отсутствие достойного сервиса, становится все дороже.

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