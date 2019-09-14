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Мир

Экстравагантная свадьба сына миллиардера и актрисы: посреди пустыни в странных нарядах (фото)

7:11 14 сентября 2019 40
Дэвид и Каролина
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Будучи наследником 23 миллиардов долларов, сын миллиардера Дэвид Рубен младший мог позволить себе провести свою свадьбу в любом дворце мира. Однако вместе этого, как пишет издание Daily Mail, он предпочел сочетаться браком с колумбийской актрисой Каролиной Гуэрра посреди пустыни. Свадьба прошла на фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок американского штата Невада. Гости были в нарядах хиппи. Жених — в необычного вида серебристом костюме, напоминая то ли рок-звезду, то ли Железного Дровосека из старого голливудского фильма «Волшебник из страны Оз».

А 33-летняя невеста, бывшая участнице конкурсов красоты, выбрала «голое» платье из ремешков, которое и платьем-то можно было назвать лишь с большой натяжкой — так мало оно прикрывало. А на ногах было нечто вроде сапог на платформе.

«Мне необыкновенно повезло быть любимым удивительной женщиной», — сообщил Дэвид.

39-летний Рубен-младший, исполнительный директор музыкальной компании, постоянно живет в Лос-Анджелесе. Каролина известна по роли в американском сериале «Царство животных».

Рубены входят в число богатейших семей Великобритании, занимая второе место в списке Sunday Times Rich List. Отец жениха Дэвид и его дядя Саймон владеют недвижимостью по всему миру. Им принадлежит небоскреб Башня Миллбанк и торговая галерея Burlington Arcade в Лондоне. Ранее братья владели бизнесом в СССР, а потом в России. Они в течение десяти лет держали под контролем вместе с компаньонами (в числе которых был российский олигарх Олег Дерипаска) торговлю российским алюминием. И были совладельцами крупнейших российских алюминиевых заводов.

Сохранить свою металлургическую империю братьям не удалось, однако они успешно занялись строительством на территории Европы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о свадьбе Ксении Собчак.

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