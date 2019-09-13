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Собчак вышла замуж за Богомолова (видео)
Российская телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.
Влюбленных расписали в Грибоедовском Дворце бракосочетания, куда, как сообщалось приехали друзья и родные.
Сама церемония была короткой, после этого молодожены вышли, их поздравили журналисты и просто зеваки. Невеста улыбалась и игнорировала вопросы прессы.
Ксения и Константин улеглись сзади в черный катафалк — среди красных гвоздик. На этом катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас» они отправились праздновать свадьбу.
Как сообщалось ранее, Собчак и Богомолов будут праздновать в Музее Москвы на Зубовском Бульваре.
Напомним, утром, перед свадьбой, Собчак показала «обручальные» браслеты и платье. Она заявила, что готова к главному дню своей жизни.
Ожидается, что на свадебном торжестве будут гулять 300 гостей. Они принесут подарки, которые заранее заказали жених и невеста.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..