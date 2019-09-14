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Происшествия

Кровавая драма в Киеве: иностранец зарезал женщину в подъезде (фото, видео)

8:59 14 сентября 2019 105
место происшествия
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве агрессивный мужчина убил бывшую жену в одном из подъездов дома, нанеся ей множественные ножевые ранения.

По словам бабушки погибшей, девушка несколько лет встречалась, а в затем вышла замуж за уроженца Азербайджана. Пара состояла в браке полгода, после чего жена решила прекратить отношения. Мужчина был против и начал преследовать ее. Об этом сообщает «Информатор».

Трагедия произошла вечером 13 сентября, когда погибшая возвращалась домой. По словам соседей, когда она подбегала к подъезду, за ней гнался мужчина с ножом. Он смог забежать за ней в подъезд и несколько раз ударил ее в грудь. Погибшая пыталась укрыться от ударов сумкой, но эти попытки оказались безуспешными.

На крики выбежали соседи и семья погибшей, но злоумышленник уже сбежал в неизвестном направлении.

На данный момент его разыскивает полиция. Правоохранители не исключают, что он может попытаться уехать из страны.

Напомним, ранее аналогичное преступление произошло в Киевском районе Одессы. Там жертвой бывшего мужа стала 43-летняя женщина. Она хотела развестись с мужем и из-за постоянных угроз на время поселилась у сестры. Однако мужчина подстерег супругу в лифте многоэтажки и нанес несколько тяжелых ножевых ранений в область грудной клетки, брюшной полости и лица.

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