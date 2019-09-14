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Под Киевом на Житомирской трассе произошло массовое ДТП, пострадали дети: фото и детали с места ЧП
В пятницу, 13 сентября, около 20:00 на 51-м километре Житомирской трассы произошло массовое ДТП с участием внедорожника и трех легковушек.
По словам очевидцев, Volkswagen Touareg, двигаясь в сторону Житомира, столкнулся с Citroen Mazda 6 и Toyota Camry. В результате мощного удара пострадали пассажиры внедорожника — две женщины 33 и 35 лет, а также трех- и четырехлетние мальчики.
Виновником ДТП предварительно стал водитель престижного внедорожника, который не соблюдал дистанцию, из-за чего столкнулся с тремя машинами, которые сбросили скорость перед образовавшимся затором.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о ДТП со взлетом на трассе Киев-Одесса.
Фото специально для «ФАКТОВ» Василия ТАЛЬСКОГО
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