Происшествия

Под Киевом на Житомирской трассе произошло массовое ДТП, пострадали дети: фото и детали с места ЧП

В пятницу, 13 сентября, около 20:00 на 51-м километре Житомирской трассы произошло массовое ДТП с участием внедорожника и трех легковушек.

По словам очевидцев, Volkswagen Touareg, двигаясь в сторону Житомира, столкнулся с Citroen Mazda 6 и Toyota Camry. В результате мощного удара пострадали пассажиры внедорожника — две женщины 33 и 35 лет, а также трех- и четырехлетние мальчики.

Виновником ДТП предварительно стал водитель престижного внедорожника, который не соблюдал дистанцию, из-за чего столкнулся с тремя машинами, которые сбросили скорость перед образовавшимся затором.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о ДТП со взлетом на трассе Киев-Одесса.

Фото специально для «ФАКТОВ» Василия ТАЛЬСКОГО

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