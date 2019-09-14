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Сбой в системе Ryanair вызвал хаос в аэропортах Европы: десятки рейсов отложены (фото)
Масштабный сбой в компьютерный системе ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair вызвал хаос в аэропортах Европы. Десятки рейсов отложены. Толпы людей ожидают в терминалах. Как сообщает Daily Mail, пассажиры жалуются в сосцетях на невозможность регистрации. Некоторые говорят, что посадочные талоны внезапно исчезли из их приложений в телефонах.
«Растерянность, хаос и абсолютная бойня прямо сейчас на стойках регистрации/сдачи багажа в римском аэроопрту Чампино», — пишет один из пассажиров с соцести Twitter. Такая же картина наблюдается в Лондоне и других городах.
Ранее стало известно, что британские пилоты, работающие на Ryanair, предупредили о проведении забастовок в сентябре (в нечетные даты) — с 18 по 29 сентября 2019 года включительно.
Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», пилоты Ryanair проводили забастовку.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!