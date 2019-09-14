Егор Крутоголов из «Дизель Шоу» довел жену до слез (видео)

Шоу-бизнес

Егор Крутоголов из «Дизель Шоу», ставший во второй раз отцом", забрал жену с новорожденным сыном из роддома. На выписку пришли коллеги и друзья пары. Егор рассказал, что не планировал присутствовать на родах, но решился в последний момент.

«Партнёрские роды — это трогательно и серьезно. Я очень рад, что был в момент появления новой человеческой жизни на свет рядом со своей женщиной. Сначала я шутил, Катя смеялась. Потом, когда ей уже было не смешно, я понял, что пора становиться серьезным. Это должен пройти каждый мужчина в своей жизни. В роддоме мне сказали, что многие современные мужики рожают со своими женами. Значит, что-то мы все-таки поняли», — рассказал счастливый отец.

В день выписки старший сын Крутоголовых Лева впервые увидел младшего брата. Малыша назвали Макс. Так и записали в официальных документах.

«Во-первых, потому что Максимов, которых называют Максом — много. А Максов, которые записаны так в документах, мало. Во-вторых, если вдруг он будет участвовать в международных гонках „Формула-1“, то это имя на всех языках будет понятно. Вообще, сейчас он МикроМакс, потом будет МиниМакс, потом МаксиМакс, а затем — Максимус!» — шутит Егор.

Дома Катю ждал сюрприз. Егор приготовил для жены роскошный подарок — красный Porsche. Она очень эмоционально восприняла подарок мужа и не смогла сдержать слез.

«МикроМАКС уже дома! И наконец-то пришло время для сюрприза для молодой мамы! Огромное спасибо @southart_ukraine за то, что помогли подарить такую эмоцию, а они Кате сейчас очень полезны!», — написал Егор под видео.

Напомним, в минувшее воскресенье в прямом эфире шоу «Танці з зірками» коллега Егора Виктория Булитко на всю страну сообщила о том, что юморист стал отцом и поздравила его.

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