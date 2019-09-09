Шоу-бизнес

Подарок для Maruv и откровение Сереги: чем запомнился третий эфир «Танців з зірками»

На старте третьего эфира популярного шоу «Танці з зірками» («1+1»), в борьбу за главный приз проекта вступили тринадцать звездных пар. Напомним, на прошлой неделе паркет покинула пара TAYANNA и Игорь Кузьменко.

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Открыл эфир танцевальный номер украинского народного ансамбля и финалиста «Голосу країни» Хаята. Все выступления участников в этот вечер проходили под украинские хиты. Среди зрителей в зале с семьей была народная артистка Украины Нина Матвиенко. Традиционно ведущими проекта были Юрий Горбунов и Тина Кароль. На балконе участников поддерживала победительница первого эфира обновленных «Танців», певица Наталья Могилевская.

Впервые Тина Кароль провела жеребьевку среди участников в прямом эфире. Вечер выпало открыть Алене Шоптенко и Алексею Яровенко.

— В этом эфире я покажу себя настоящим, — пообещал Алексей перед выходом на паркет.

Румбу пара танцевала под хит Тины Кароль и Андрея Хливнюка «Безодня». Свое выступление они посвятили пленным украинцам, которые накануне вернулись из российского плена.

— Я сегодня в моих любимых цветах — желто-синих, — сказал Франциско Гомес, признавшись, что Украина давно стала его второй родиной.

— Наконец, вы расцвели, — после номера похвалил Алексея Яровенко, Гомес. — У вас прекрасный шаг.

— Вчерашние новости ожили сегодня у нас на паркете, — сказала Екатерина Кухар, растроганная выступлением пары. - Спасибо, за очень современный танец.

— Спасибо, за постановку, — поблагодарил Влад Яма. — Но я ждал больше движений румбы. К эмоциональности претензий нет, но к технике… Хочу каждый раз видеть ее все лучше и лучше.

Судьи поставили паре 23 балла. Влад Яма оценил выступление лишь на шесть баллов.

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина вышли на паркет под песню «Охрана, отмена» Jerry Heil. После второго эфира именно Михаила Екатерина Кухар назвала «самым слабым звеном», а многие считали, что они должны были покинуть шоу, а не TAYANNA.

— Мы просто так не уйдем, — сказал накануне выступления Михаил. — Мы выгрызем этот проект зубами!

В финале номера пары на паркет неожиданно вышла Тина Кароль с тележкой от супермаркета.

— Тина впервые попробовала, как это — держать тележку! — тут же не сдержался Юрий Горбунов.

— Вы и танцевали, как охранник, — Влад был не в восторге от выступления. — Какие-то вы были перепуганные, будто украли что-то в супермаркете.

— Это была не ваша хореография, — признал Гомес. — Но вы очаровываете меня!

— Вы, Михаил, так похожи на Ильича, — неожиданно решила Екатерина. — Правда, в Мавзолее вам не разрешили бы таких фривольностей. Проследите за вашим дыханием!

Судьи поставили паре 15 баллов. Екатерина Кухар оценила выступление всего на 4 балла!

Третью пару, которая вышла на паркет, называют самой сексуальной на проекте — Даниель Салем и Юля Сахневич. Фристайл они исполнили под хит Гайтаны «Шаленій».

— У нас с вами одинаковый торс, — не сдержался Гомес после того, как в финале выступления Даниель остался только в брюках. — У вас замечательная партнерша, вы мне очень понравились!

— Наверное, это была идеальная первая брачная ночь, — сказала Кухар. — Вы показываете самый лучший прогресс на проекте.

— Я с первой секунды понял, что танец будет крутой, — подытожил Влад Яма. — Но потом, Даниель стал раздеваться так, будто думал об этом с первого эфира.

Судьи поставили паре 26 баллов!

— Я не считаю себя секс-символом, — признался Даниель «ФАКТАМ» после выступления. — Вообще я не очень понимаю формулировку «секс-символ». Лично для меня сексуальность — это не просто картинка. Показать голый торс — будто побриться наголо, открыть что-то интимное, и это очень непривычно для меня. Я считаю, что сексуальность нельзя выразить или потрогать. Для меня это никак не связано с голым торсом. Это больше связано с тем, что спрятано внутри. Ведь даже у каждого медведя есть сердце.

Надежда Матвеева и Валерий Шохин исполнили венский вальс под песню «Рідна мати моя».

— Я готова бороться до последнего, — сказала Надежда перед выходом на паркет.

— С простой постановкой вы справились не плохо, — решил Влад. — Но ваша пара не самая сильная. Правда, мне кажется, что сегодня вас опять поддержит народ.

— Надежда, вы — красавица, — воскликнул Франциско. — Вы очаровали нас! Не ел бы, не пил, а смотрел бы всё на вас.

— Думаю, много женщин, которые смотрели ваше выступление, решили заняться танцами, — сказала Екатерина. — Моя мама — ваша поклонница. Но, если вы не научитесь гравитации тела, то, можете, оставить наш эфир, как комета Галлея.

Судьи поставили паре 20 баллов.

Людмила Барбир и Дима Жук исполнили танго под хит группы KAZKA «Плакала».

— Если бы в Украине давали «Оскар», он был бы у вас! — признал Франциско.

— Вам надо освободить вашу шею от волнения, — посоветовала Екатерина.

— По-актерски это было потрясающе, — сказал Влад Яма. — Жду вашего нового выступления.

Судьи поставили паре 26 баллов.

— Я была в хорошей форме еще до начала «Танців з зірками», — призналась «ФАКТАМ» Людмила Барбир. — Правда, во время тренировок, у меня ушло еще пару килограмм. Сейчас я перешла на пятиразовое питание, но я подошла к этому вопросу серьёзно, обратилась к врачу, сдала все необходимые анализы. Я понимала, что мне нужны силы и энергия, чтобы совмещать утренние эфиры и тренировки.

Дзидзьо и Яна Цибульская посвятили фольк модерн украинским традициям.

— Дзидзьо был настоящим романтическим меланхоликом. — заключила Екатерина. — Но я требую техники!

— Но глазами тоже можно рассказать истории, — поддержал Дзидзьо Влад Яма. — А я вижу силу в ваших глазах!

— Вы из тех, кто тяжело двигается, — сказал Франциско. — Но Украина вас любит и отсюда никто не выгонит!

Судьи оценили выступление пары на 18 баллов.

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Ксения Мишина и Евгений Кот по итогам двух эфиров — лидеры проекта. Паре даже приписывают романтические отношения.

— Этот проект подарил мне крылья, — призналась Ксения.

Пара исполнила танго под хит Анастасии Приходько «Саме той».

— Любовь на сто серий, — воскликнул Гомес. — Но я сейчас поверил вашей игре — может, между вами, действительно, что-то есть.

— Ваш танец будто звонкое одиночество, — сказала Екатерина. — Но будьте внимательны, обратите внимание на движения.

— Разве движение важно, когда есть такая связь с партнером, — возразил Влад Яма. — Я «подсел» на вашу пару. Как поется: «Я завелась, останови меня».

Судьи оценили страстное выступление пары на 27 баллов.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева вышли на паркет под хит Сергея Бабкина «Пробач».

— На этом номере зрители точно будут плакать, — сказал Владимир, предваряя фокстрот.

— Классно же было, — признал Влад Яма. — Без серьезных постановок нельзя попасть в финал. Фокстрот удался. Должен констатировать, что этот сезон — самый сильный.

— Я волновался, — сказал Франциско. — Но на этой неделе я потрясен — наконец, Владимир, вы раскрылись.

— Мне нравится, когда артисты выходят из зоны комфорта, — Екатерина оценила драматизм пары. — Но у вас, Владимир, как говорили в Советском союзе, «секса нет». На следующем эфире я желаю вам побольше огня!

Судьи поставили паре 24 балла.

Елена Кравец и Максим Леонов для очередного эфира выбрали сальсу под хит «Дим» группы «Время и Стекло».

— Мне хочется победить в себе девочку, которая боится сделать несколько красивых движений, — призналась Елена.

— Сальса, к сожалению, не ваш конек, — огорчилась Кухар. — Ваши ноги, Елена, превратились в анаконду, которая пыталась задавить партнера. Вам, вероятно, вскружили голову мои комментарии. Но вы должны пахать, как лошадь.

— Для меня сальса, как для вас — гопак, — сказал Франциско. — Я хотел бы вас оставить еще на неделю — вы не показали всего, на что способны.

— На прошлом эфире я записал вас в супер-финалисты, но, наверное, преждевременно, — признал Влад Яма. — Я не почувствовал вообще латинской энергетики. Скорее, это был танец маленьких утят.

Судьи оценили выступление пары на 19 баллов.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили венский вальс под хит Кристины Соловий «Тримай».

— Я не привыкла сдаваться, — сказала Анна, которая второй эфир выходит на паркет превозмогая боль после травмы.

— Каждую неделю я ожидаю вашего выступления, — признался Франциско. — Вы заставили меня влюбиться — лав-лав-лав!

— Мне хочется от вас большего, — сказал Влад. - Песня была более чувственной, чем ваши отношения с Сашей. Вы должны нас поражать каждую неделю.

— Это был утонченный вальс, — признала Екатерина. — Он заслуживает самую высокую оценку.

Судьи поставили паре 28 баллов. Екатерина Кухар поставила наивысшую оценку — десять баллов!

Серега и Аделина танцевали пасадобль под народную песню «Ой, не ходи, Грицю».

— Я стремлюсь к победе, — пообещал Серега. — Недавно я принял решение получить украинский паспорт. Я люблю Украину, здесь мне свободно! Здесь я встретил женщину, которая родила мне двоих сыновей.

— Не страшно было лежать в гробу? - спросил Серегу после номера Юрий Горбунов.

— Нет, я подложил под подушку диск с записью песен Олега Винника, — не растерялся певец.

— Все у вас получится, — сказал Влад Яма. — Танец был немного ритуальный. Иногда несколько по-детски. Но, я думаю, вы должны идти дальше.

— У вас свой путь в искусстве, — заметил Гомес. — Но вы чихали на всех. Сделайте украинский прорыв — больше характера, порвите всех на следующей неделе!

Судьи поставили паре 20 баллов.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар накануне эфира летали в Грузию. Хип хоп пара танцевала под хит исполнительницы Алена Алена.

Сразу после номера, Виктория поздравила своего коллегу, Егора Крутоговова, с рождением сына, Максима.

— Это было стильно, — сказал Влад Яма о хип хопе пары. — Если в нашем шоу есть сила, то это — ты, Вика. Ты по стилю была лучше Дмитрия. После этого номера не ощущаю себя счастливым.

— Влад, поговорим за гаражами, — тут же ответила Булитко.

— Вы справились со своими образами, — признала Екатерина.

— Не соглашусь с коллегами, — возразил Гомес. — Вы пересластили хип хоп. Но вы мои любимчики.

Судьи поставили паре 17 баллов.

Завершала эфир пара Maruv и Jay под хит Джамалы.

— Посвящаю танец всем, кто идет к своей мечте, — сказала Maruv.

— Я ваш фанат, — признался Гомес, после чувственного номера. — Но так мало было техники, сути. Это нельзя называть контемпорари. Уберите Maruv и пусть будет только стиль.

— А я не соглашусь, — возразил Влад. — Вы делаете то, что чувствуете. Я это ценю. Браво!

— Уверена, что за вашим эпатажем — тонкая душа, — сказала Екатерина. — Но не забывайте тянуть носочек. На прошлом эфире вы подарили мне книгу для взрослых, а я дарю вам детскую игру — «Котик хочет играть».

Судьи оценили выступление пары на 24 балла. Влад Яма поставил десятку!

По итогам эфира наивысшие оценки — 28 баллов — получила пара Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Наименьшее — 15 — Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина.

Во время зрительского голосования на паркете выступила Наталья Могилевская с хитом «А в Києві осінь».

— Пусть закончится нашей светлой победой война, — молилась Наталья Могилевская со всеми зрителями проекта.

По результатам оценок зрителей и членов жюри, в зоне риска оказались две пары — Дзидзьо и Елизавета Дружинина, Серега и Аделина. Шоу покинула пара Сереги.

— В Украине еще немало шоу, которым надо поднять рейтинг, — Серега не выглядел расстроенным. — Мне пора!

Все подробности второго эфира смотрите здесь.

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