Мир

Семь человек погибли в страшном ДТП в России (фото)

Под Ярославлем 14 сентября произошло масштабное ДТП с участием фуры MAN и пассажирского автобуса ПАЗ. В результате их столкновения погибли 7 человек, включая 58-летнего виновника ДТП. Об этом сообщили российские Telegram-ресурсы.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель MAN, который пошел на обгон по встречной, не успел уйти и в лоб встретил автобус ПАЗ с пассажирами.

Водитель фуры погиб

Фото ресурса 112

До сих пор нет точной информации о пострадавших. По данным центра медицинских катастроф, в результате ДТП пострадало 19 человек, а в ГИБДД сообщают о 21 пострадавшем.

Напомним, ранее чрезвычайное происшествие произошло в российском городе Новороссийск — там автобус с 42 пассажирами слетел с обрыва. Причиной аварии назвали нарушение правил.

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