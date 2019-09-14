Делом «Роттердам+» пытаются отвлечь внимание от коррупционных схем, — эксперт

Украина

Дело НАБУ по «Роттердам+» — это шум для отвлечения внимания от коррупционных схем. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

«НАБУ — это шум, это просто внутренний шум. Для того, чтобы доказать, что был инсайдерский сговор с целью махинаций на фондовом рынке, нужно доказать, что „Роттердам+“ принимался с прицелом на то, что облигации ДТЭК пойдут вверх, его евробонды. Что была инсайдерская информация. По инсайдерской информации некоторые компании сначала купили их по низкой цене, а потом, выждав моменты, предоставив „Роттердам+“, дали возможность акциям вырасти или облигациям ДТЭК. И для того, чтобы это доказать, нужно доказать, что принятие „Роттердама“ было политическим решением. Вот почему у нас здесь последний месяц идут пляски с бубном», — пояснил Землянский.

По его мнению, дело «Роттердам+» — это технология расфокусировки, которая не дает возможности сосредоточить внимание на какой-либо проблеме из-за искусственно создаваемого шума вокруг другого вопроса. В частности, он отметил, что госкомпания «Центрэнерго», контролируемая близким к новой власти бизнесменом Игорем Коломойским, закупает российский уголь.

«Компания „Центрэнерго“ может себе это позволить (закупку угля в РФ — Авт.), которая под негласным контролем известного олигарха. Но поскольку вот этот весь шум, понимаете, все, что мы с вами видим последние несколько недель, в пиаре есть четкое определение этой технологии. Это называется расфокусировка. Это не дает возможности вам сосредоточиться на одной проблеме и просто о ней подумать», — сказал Землянский.

Напомним, по информации СМИ, контролируемая менеджерами Коломойского госкомпания «Центрэнерго» закупает у аффлированного с ним же ООО «Нафта Форс» уголь в РФ по цене 2,7 тыс. грн за тонну (с НДС). В то время как уголь по цене, рассчитанной по формуле «Роттердам+» стоит 1,74 тыс. грн за тонну, импортируемый из Колумбии и США уголь — 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР — 1,8 тыс. грн за тонну.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу «Роттердам+».

8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам+», но никто из них не был взят под стражу. Позже в официальном ответе НАБУ на запрос информбюллетеня ICC Ukraine сообщалось, что у антикоррупционного органа нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле «Роттердам+».

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