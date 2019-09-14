Стиль жизни

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака

15 сентября — один из тех дней, когда можно повернуть свою жизнь в нужное русло, если постараться.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака.

Овен

Вам придется доказывать свой профессионализм. Смело отвечайте всем недругам и конкурентам, вы справитесь.

Телец

Избегайте конфликтов. Семейным Тельцам стоит отправиться с партнером на вечеринку.

Близнецы

Совет звезд специально для вас: берегите спину, не поднимайте тяжестей. Родственники сделают подарок.

Рак

Не переутомляйтесь, переложите часть обязанностей на близких людей. Пора бы записаться на массаж.

Лев

День хорошо бы провести на свежем воздухе, заняться спортом и плаванием.

Дева

Можете угодить в любовные передряги, берегите нервы и не рассказывайте о своих планах даже близким.

Весы

Пора заняться своим здоровьем. Купите витамины, запишитесь к врачу.

Скорпион

Семейным Скорпионам придется постараться, чтобы не было конфликтов. Дети будут радовать. Одиноким представителям знака стоит принять приглашение от старых друзей.

Стрелец

Все будет не так, как вы планировали, но хорошо. Доверьтесь текущим обстоятельствам.

Козерог

Не стоит заставлять партнера ревновать. Во второй половине дня возможен выигрыш — сумма вас поразит.

Водолей

Не начинайте ничего, что требует внимательности. День сложный для концентрации внимания. Отдохните с друзьями.

Рыбы

Хороший день для уборки и мелкого ремонта. Могут дать о себе знать старые заболевания, не занимайтесь самолечением.

Удачного вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп здоровья на эту неделю.

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