В Одессе у отца пытаются отобрать дочь: новый поворот в скандальной истории

Общество и люди

11-летнюю одесситку Леру, которую чиновник из Службы по делам детей силой увел из класса во время занятий, а затем вернули отцу, хотят отдать в новую семью.

Об этом сообщила депутат Одесского горсовета Анна Позднякова.

Депутат отмечает, что благодаря общественному резонансу, девочку, которую прямо с урока забрали в приют при живом и вполне адекватном отце, ребенка удалось вернуть семье. Она выразила благодарность моментально подключившимся общественным активистам, департаменту ювенальной превенции Нацполиции, управлению образования, горздраву и всем неравнодушным.

«Можно представить, как чувствует себя ребенок, пробыв сутки в этом логове чиновничьего беспредела, и каково теперь ей будет в школе, откуда ее, по сути, выкрали чиновники. Эта история становится еще более ужасающей в свете того, что, по некоторым данным, девочку уже начали готовить на удочерение в другую семью. Не всем детям везет так быстро попасть к приемным родителям. Подозрительно, не правда ли?», — констатирует Анна Позднякова.

Апеллируя к общественности, она напоминает о не менее нашумевшем случае с якобы найденной на одесском рынке девочкой, у которой также оказался живой и вменяемый отец. В обоих случаях у детей есть проблемы с указанием отца в документах — проблемы бюрократически-технического характера. При этом дети воспитывались в нормальных условиях, в нормальных семьях.

«Напомню, что Служба по делам детей годами не хочет изымать детей из семей алкоголиков и наркоманов, вследствие чего дети часто просто гибнут. Все это наводит на мысль, что слухи о продаже детей на усыновление — вовсе не слухи. Наверняка потенциальные родители скорее готовы платить деньги за чистенького и ухоженного ребенка из хорошей семьи, чем за ребенка, с рождения живущего с родителями-алкоголиками. Если все это окажется правдой, это уже не вопрос увольнений и переназначений. Это уголовные дела и внушительные сроки для всех замешанных», — акцентирует депутат.

Она сообщает, что обратилась в прокуратуру с ходатайством о проверке деятельности и Службы по делам детей, и Центра социально-психологической реабилитации, «куда теперь, оказывается, можно забрать любого ребенка по спонтанному желанию чиновника».

Возвращаясь к истории с девочкой, найденной на рынке, Позднякова замечает, что пару недель назад состоялся очередной суд.

«На этот суд госпожа Дамаскина (руководитель службы по делам детей Одесского горсовета — Авт.) и ее адвокаты подготовили прошение о недопущении проведения ДНК-экспертизы, которая подтвердила бы отцовство мужчины, воспитывающего девочку, но не вписанного в ее документы как отец. Суд прошение отклонил, но теперь можно еще сильнее задуматься о том, какие интересы преследует глава службы по делам детей и ее коллеги», — заключает депутат.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Житомирской области родители только после решения суда вернули детей, которых соцработники забрали у них якобы за недосмотр и недоедание.

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