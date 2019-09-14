Трамп рассказал о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Мир

Сын Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен, который в 2018 году женился на дочери боевика, принимавшего участие в теракте 11 сентября 2001 года в США, погиб в результате спецоперации. Его смерть подтвердил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, сын бен Ладена «был убит в ходе контртеррористической операции США в регионе Афганистана/Пакистана».

При этом он не уточнил, когда была проведена операция, пишет CNN.

Отметим, о том, что Хамза бен Ладен мертв, в конце июля писали американские СМИ. Хамза бен Ладен был ответственным за планирование и сотрудничество с различными террористическими группами.

Сына Усамы бен Ладена долгое время считали наследником руководства «Аль-Каиды». Он неоднократно угрожал напасть на США.

«Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит „Аль-Каиду“ важных лидерских навыков и символической связи с его отцом, но и подорвет важную оперативную деятельность группировки», — написал президент СШАв официальном заявлении.

Как сообщали «ФАКТЫ», при авиаударе на границе Афганистана и Пакистана в конце 2017 года погиб 12-летний Усама бен Хамза бен Ладен — внук покойного «террориста номер один» и сын Хамзы бен Ладена.

Самого Усаму Бин Ладена ликвидировали в ходе операции военных США в Пакистане в мае 2011 года. Американская администрация обвиняла его в теракте 11 сентября 2001 года, в ходе которого несколько самолетов были направлены на башни Всемирного торгового центра и Пентагона. В результате оба небоскребы, прилегающие к ним здания и одно крыло Пентагона были разрушены, погибли около трех тысяч человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter