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- 06:56 Кому повезет больше: гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака
Кому повезет больше: гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака
Воскресенье, 15 сентября, — хороший день для семейных прогулок и покупок. Не злоупотребляйте алкоголем и терпением близких.
«Факты» предлагают вам гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака.
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Овен
Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Вечером может позвонить близкий человек и сообщить важное.
Телец
Не рассказывайте о своих планах друзьям и приятелям, если не хотите столкнуться с завистью.
Близнецы
На личном фронте много проблем. Вы слишком черствы сегодня и не умеете слушать собеседника. Исправляйтесь!
Рак
Хороший день для того, чтобы пойти на выставку или просто посидеть в баре. Возможно судьбоносное знакомство.
Лев
День стоит посвятить дому и семье. Отправляйтесь с близкими на прогулку, посмотрите хороший фильм.
Дева
Удачным будет поход по магазинам. Вечером могут нагрянуть гости.
Весы
Старшему члену семьи или младшему родственнику понадобится ваша помощь.
Скорпион
Скорпионам не стоит обедать в кафе и слишком много времени проводить за рулем. В азартных играх не повезет.
Стрелец
День лучше посвятить проблемам семьи, общению с родственниками или совместным поездкам.
Козерог
Козерогам сегодня не следует слишком спешить в принятии судьбоносных решений.
Водолей
Придется пообщаться с людьми, которые вас не понимают. не встревайте в скандалы и ищите отдушину в общении с родственниками.
Рыбы
Рыбам сегодня не рекомендуется давать деньги в долг и злоупотреблять алкоголем.
Удачного вам дня!
Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп на неделю.
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