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Под Одессой 5-летний мальчик сгорел в стоге сена
Трагедия разыгралась в субботу, 14 сентября, в Болградском районе на юге Одесской области.
Как сообщили в местном отеле полиции, предварительно установлено, что мальчик играл со своей 7-летней сестрой в стоге сена неподалеку от дома. У него оказалась зажигалка, которой он постоянно «чиркал». В результате произошло возгорание. Испугавшись, сестра побежала к матери, которая находилась в доме. Женщина сразу позвонила в ГСЧС.
«Потушив пожар, спасатели обнаружили среди сена тело мальчика. На место направлена следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются», — уточнили в полиции.
Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») УК Украины.
Напомним, в тот же день трагедия произошла в Малиновском районе Одессы: погиб 14-летний подросток, который пытался перелезть через цистерну на железнодорожных путях.
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