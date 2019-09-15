24.63 / 24.97 27.14 / 27.69
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Одессой 5-летний мальчик сгорел в стоге сена

9:19 15 сентября 2019 81
пожар
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Трагедия разыгралась в субботу, 14 сентября, в Болградском районе на юге Одесской области.

Как сообщили в местном отеле полиции, предварительно установлено, что мальчик играл со своей 7-летней сестрой в стоге сена неподалеку от дома. У него оказалась зажигалка, которой он постоянно «чиркал». В результате произошло возгорание. Испугавшись, сестра побежала к матери, которая находилась в доме. Женщина сразу позвонила в ГСЧС.

«Потушив пожар, спасатели обнаружили среди сена тело мальчика. На место направлена следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются», — уточнили в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») УК Украины.

Напомним, в тот же день трагедия произошла в Малиновском районе Одессы: погиб 14-летний подросток, который пытался перелезть через цистерну на железнодорожных путях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер