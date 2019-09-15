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Старейшая в мире мать попала в реанимацию вслед за своим мужем – их двойня появилась на свет 10 дней назад (фото)
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жительница Индии Эррамати Мангаямма стала старейшей в мире матерью, установив абсолютный рекорд. 5 сентября в возрасте 74 лет она родила двойню. Девочки были зачаты с помощью процедуры ЭКО.
Индианка и ее 80-летний муж Раджа Рао, которые безуспешно пытались обзавестись детьми в течение 57 лет, успели пообщаться с прессой, заявив, что чувствуют себя «самой счастливой парой на Земле». А на вопросы журналистов, что будет, если с ним и его женой что-то произойдет, фермер ответил, что «все в божьих руках» и «что будет, то будет».
На следующий день после появления дочек на свет Рао попал в реанимацию. По одним данным у его случился инсульт, по другим — инфаркт.
Теперь стало известно, что вслед за мужем в отделении интенсивной терапии оказалась и сама Эррамати. Как пишет издание Daily Mail, у пожилой женщины диагностирован сердечный приступ. В реанимации она, как выяснилось, находится уже больше недели.
Врачи пока не берутся делать прогнозы в отношении обоих супругов.
Между тем эта ситуация вызвала в стране и за рубежом горячие споры о том, этично ли со стороны медиков, использующих современные методы, помогать становиться родителям пожилым людям.
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