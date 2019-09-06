74-летняя индианка стала старейшей матерью в мире (видео)

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Жительница индийского штата Андхра-Прадеш Эррамати Мангаямма стала старейшей в мире матерью, родив двойню в возрасте 74 лет. Девочки, как сообщает Hindustani Times, были зачаты с помощью процедуры ЭКО.

Индианка вышла замуж за фермера Раджа Рао в 1962 году, но несмотря на то, что супруги обошли десятки врачей и бессчетное число раз возносили молитвы в храмах, они так и не смогли завести ребенка естественным путем.

Мангаямма признается, что люди смотрели на нее так, будто она совершила грех и называли ее «проклятой». Однако ей помогала жить дальше поддержка супруга. 25 лет назад у индианка началась менопауза, но она все еще мечтала стать мамой. В конце концов она и ее 80-летний муж обратились в специализированную клинику — после того, как их соседка забеременела в возрасте 55 лет с помощью искусственного оплодотворения.

Несмотря на свой возраст, Мангаямма, отличающаяся завидным физическим здоровьем и не страдающая даже повышенным давлением, понесла с первого же цикла. Малышки благополучно появились на свет путем кесарева сечения. Индианка таким образом стала самой пожилой в истории человечества роженицей. Дети и мать чувствуют себя хорошо. «Мы невероятно счастливы», — заявил «молодой» отец сразу после родов. Радость семьи омрачило то, что на следующий день после рождения дочек у Раджа Рао случился инсульт. В данный момент он проходит лечение в больнице.

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, когда индианка Далинджер Каур родила мальчика в 70 лет, также забеременев с помощью ЭКО.

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