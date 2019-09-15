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Украинских мужчин убивает образ жизни: социологи обнародовали страшные цифры
Смертность среди мужчин трудоспособного возраста в Украине в 4−7 раз выше, чем в развитых странах Европы. Об этом в эфире OBOZTV сказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины, доктор экономических наук Элла Либанова.
Экономист назвала страшные цифры и отметила, что демографическая катастрофа проявляется не столько в низкой рождаемости, сколько в слишком высокой смертности населения.
«У нас в таком (трудоспособном- ред.) возрасте умирают в 4−5-7 раз больше мужчин, чем в Швеции или Швейцарии. Даже в два раза больше, чем в Польше», — отметила Либанова.
По ее словам, основная причина такой высокой смертности заключается в образе жизни украинцев
Если говорить о заболеваниях, то, по словам Либановой, «практически от всех болезней наши люди умирают на несколько лет раньше, чем иностранцы»,
Высокий процент смертности в Украине в результате дорожно-транспортных происшествий. При этом, рождаемость, хоть и низкая, но находится на среднеевропейском уровне.
Отметим, по данным Госстата на июль 2019 года на 100 умерших в Украине приходится 49 новорожденных.
Ранее Либанова прогнозировала, что из-за оттока украинцев в европейские страны на заработки к середине XXI века в стране останется примерно 35 миллионов человек.
Как сообщали «ФАКТЫ», правительство Алексея Гончарука намерено до конца этого года провести в Украине перепись населения.
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