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В Украине хотят провести перепись населения: что об этом известно
Кабинет министров Украины изучает возможность проведения переписи населения в этом году. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его слова, изначально перепись населения Украины была запланирована на декабрь 2020 года, сообщает «Зеркало недели».
«Она уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести ее в этом году», — сказал Гончарук.
Он отметил, что планы переписи на 2020 год были связаны с тем, что в Украине этой осенью должны были состояться очередные парламентские выборы.
«Выборов теперь не будет, по крайней мере, парламентских точно», — сказал он.
Отметим, что прошлая перепись населения Украина проводилась в 2001 году.
Как писали «ФАКТЫ», в июне тогдашний первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что всеобщая перепись населения Украины может пройти с помощью смартфонов.
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