Общество и люди

На оккупированной части Донецкой области «власти» намерены провести «перепись» населения. В соцсетях пишут, что акцию Пушилин и его российские кураторы придумали для того, чтобы уменьшить «бюджетное финансирование» городов и урезать зарплаты жителям.

В Twitter блогер с ником «БыльБылева» пишет, что уже есть информация о том, что в Донецке и на оккупированной части Донецкой области некоторые населенные пункты по итогам «переписи» утратят статус городов.

Городами на оккупированной части Донецкой области останутся Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево. 17 бывших городов станут поселками городского типа. А это означает настоящий крах для этих и без того проблемных территорий. В такой список попали Дебальцево, Докучаевск, Зугрэс, Иловайск, Моспино, Углегорск, Снежное, Торез, Шахтерск и другие подконтрольные террористам города «ДНР».

Как результат, будут закрываться больницы, школы, объекты социально-культурной сферы, а также уменьшаться финансирования из «бюджета».

Еще одна цель переписи — получение максимально полной информации о реальных доходах жителей «республик». Блогер отмечает, что в «переписных листах» будет немало вопросов об источниках доходов людей. Скорее всего, с целью возможного урезания зарплат.

Напомним, оккупационная «власть» хочет провести на территории «ДНР» в октябре месяце текущего года перепись населения. А в апреле президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном принятии в российское гражданство. И жителям оккупированного Донбасса стали массово раздавать паспорта соседней страны.

Как сообщали «ФАКТЫ», своими спецоперациями по раздаче российских паспортов и проведении «переписи» под руководством Росстата Кремль ведет подготовку к выборам на оккупированном Донбассе.

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