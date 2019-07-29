Украина

Россию заподозрили в подготовке к выборам на Донбассе: что произошло

После распиаренной раздачи российских паспортов, кремлевские кураторы обязали «власти» так называемых «ЛНР» и «ДНР» провести осенью этого года перепись населения на оккупированной части Донбасса.

На «перепись», которая якобы пройдет в октябре, планируют потратить несколько сотен миллионов рублей. Среди вероятных вопросов анкеты есть и политические «положительные изменения после провозглашения псевдореспублик», «влияние на вашу жизнь конфликта на Донбассе» и даже «какой вы видите дальнейшую судьбу» региона.

«Это подготовка к возможным выборам, которые предусматриваются Минским процессом. Кремль хочет четко знать: сколько голосов людей, кто подвергся в течение пяти лет массированной обработке пропагандой», — цитирует «Радио Свобода» луганскую журналистку Александру Белокобыльскую.

Кроме мертвых душ, на которых часто списываются деньги, получаемые из РФ, оккупанты хотят выяснить степень лояльности местного населения к «русскому миру».

Планируется привлечь к «переписи» сотни безработных, которым обещают платить около 11 тысяч рублей (почти 4,5 тысячи гривен) за 18 дней работы.

По мнению экспертов, старт «переписи» сразу после громкой кампании по раздаче российских паспортов не случаен. Российских граждан на Донбассе, по результатам опроса, может оказаться немало.

Напомним, по данным СМИ оккупантов, на данный момент жителям ОРДЛО на 1 июля текущего года было выдано 12 тысяч российских паспортов (на оккупированной части Донбасса сейчас проживает примерно 2,3 миллиона человек).

На сегодня во многих отделениях «миграционной службы» в Донецке люди стоят в очереди только за талончиками на сентябрь текущего года, чтобы спустя три месяца, уже на территории Ростовской области получить паспорт.

Тех жителей ОРДЛО, которые состоят на «госслужбе» у оккупантов, заставляют незаконно получать паспорта РФ. «Отказники» лишаются работы.

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