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Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака
Понедельник, 16 сентября, обещает быть сложным, но интересным.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака.
Овен
Помните, дела должны выполняться строго по плану, иначе не избежать конфликтов.
Телец
На работе появятся новые проекты. А любимый человек разочарует.
Близнецы
Коллеги будут делать комплименты, но не верьте им. Плохой день для поездок.
Рак
Ракам пора оценить трезво свое питание, вы рискуете заболеть или сильно поправиться.
Лев
У Львов день не очень хороший. Ожидается травматизм и повышенная нервозность.
Дева
Близкие люди помогут реализовать задуманное, только не расстраиваете их.
Весы
Возможна срочная командировка. Если у вас совещание, постарайтесь не опаздывать.
Скорпион
Вы сможете реализовать самые грандиозные планы, если возьметесь за них с умом.
Стрелец
Близкий друг предложит отдохнуть в неожиданном месте. Соглашайтесь, будет весело!
Козерог
От финансовых проблем вам сегодня не убежать, просто берегите нервы.
Водолей
Прислушайтесь к советам родственников и друзей. Осторожнее с финансами.
Рыбы
Вам будет сложно, но сделайте все, чтобы не растерять остатки оптимизма.
Удачного вам дня!
Ранее «ФАКТЫ» публиковали брачный гороскоп для всех знаков Зодиака.
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