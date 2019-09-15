Стиль жизни

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака

Понедельник, 16 сентября, обещает быть сложным, но интересным.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака.

Овен

Помните, дела должны выполняться строго по плану, иначе не избежать конфликтов.

Телец

На работе появятся новые проекты. А любимый человек разочарует.

Близнецы

Коллеги будут делать комплименты, но не верьте им. Плохой день для поездок.

Рак

Ракам пора оценить трезво свое питание, вы рискуете заболеть или сильно поправиться.

Лев

У Львов день не очень хороший. Ожидается травматизм и повышенная нервозность.

Дева

Близкие люди помогут реализовать задуманное, только не расстраиваете их.

Весы

Возможна срочная командировка. Если у вас совещание, постарайтесь не опаздывать.

Скорпион

Вы сможете реализовать самые грандиозные планы, если возьметесь за них с умом.

Стрелец

Близкий друг предложит отдохнуть в неожиданном месте. Соглашайтесь, будет весело!

Козерог

От финансовых проблем вам сегодня не убежать, просто берегите нервы.

Водолей

Прислушайтесь к советам родственников и друзей. Осторожнее с финансами.

Рыбы

Вам будет сложно, но сделайте все, чтобы не растерять остатки оптимизма.

Удачного вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали брачный гороскоп для всех знаков Зодиака.

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