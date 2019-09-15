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"Формула Штайнмайера" — это бомба не замедленного, а достаточно быстрого действия, — Илларионов
Украина, согласившись на «формулу Штайнмайера» ради мира на Донбассе, просто заложит бомбу под свою политическую систему, заблокирует развитие страны и движение в Европу. Украинской власти лучше уже сейчас избавиться от иллюзий, что можно заключить мир с Путиным на своих, а не на кремлевских условиях. Об этом заявил российский экономист, бывший советник президента России Андрей Илларионов
«Украина получает бомбу даже не замедленного, а достаточно быстрого действия… Два квазигосударственных образования оказываются включены в государственное тело Украины… и будут взрывать политическую систему изнутри. Они заблокируют внутреннее развитие страны, заблокируют любое движение Украины в сторону Европы, Европейского Союза, НАТО», — прогнозирует Илларионов в интервью «Апострофу».
Эксперт видит признаки того, что «формула Штайнмайера» действительно серьезно обсуждалась на украинско-российских переговорах и может быть утверждена в ходе встречи «Нормандской четверки». Илларионов советует украинскому президенту не обольщаться: он не сможет диктовать свои условия Путину, а потому поспешное заключение мирного договора будет ошибкой.
«Война заканчивается на условиях победителя… И очевидно, кто победитель в этой ситуации… Предположения о том, что более слабая сторона может продиктовать более сильной стороне свои собственные условия и заключить мир на своих собственных условиях — это иллюзия… Не с таким рационально калькулирующим человеком как Владимир Путин… Попытка сейчас торопиться с заключением и достижением мира является ошибкой», — подытожил Илларионов.
Напомним, «формула Штайнмайера» предполагает от Украины проведение выборов на оккупированных территориях и законодательное закрепление «особого статуса» Донбасса на постоянной основе. Россия требует от Украины соглашаться на «план Штайнмайера». В ОБСЕ также считают, что это хороший путь достижения мира.
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