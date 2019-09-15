Происшествия

33-летний житель Запорожья, который в августе 2019 года умышленно облил свою жену Анастасию Шаповалову кипятком, впервые дал комментарии прессе и попытался объяснить свой зверский поступок. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 26-летняя Анастасия попала в больницу с ожогами рук, ног и левой половины лица. Женщина рассказала, что гражданский муж, отец ее двоих детей, среди ночи вылил на нее кипяток, а потом обрезал ей волосы. Убегая от своего мучителя, Анастасия выпрыгнула из окна (они с мужем жили в частном доме, поэтому это был первый этаж). По словам пострадавшей, она не один год терпела насилие и несколько раз сбегала от мужа, но потом возвращалась, потому что ей некуда было идти.

Сразу после случившегося гражданский муж Анастасии сбежал. Он скрывался две недели, после чего его наконец задержали и арестовали. Тогда мужчина не давал комментариев, а сейчас сам в деталях рассказал о произошедшем. Он не скрывает, что облил Анастасию кипятком специально.

- Я виноват, совершил ошибку, — сказал мужчина в эфире программы «Говорит Украина». - Но я не заливал кипяток ей в горло, как сообщала пресса. И наших детей в тот момент не было дома, они были с моей мамой. Я их сам туда отвез, потому что Настя пять дней не ночевала дома. У нас были конфликты… Так получилось, что и я, и она потеряли работу. Жена начала мне изменять. Измен было несколько. Сначала она изменила мне с моим же другом. Потом Настя опять ушла из дома. Он поехала к подруге, а потом пыталась броситься с плотины. К ней подошел какой-то мужчина. Они просидели там какое-то время и поехали в Шевченковский район, где она изменила мне уже второй раз. Она сама потом мне в этом призналась. После этого мы решили пожить отдельно. Я хотел, чтобы она переехала в бабушкину квартиру, и чтобы я мог видеть наших детей. Потом Настя опять пропала. Ее не было пять суток. Я искал ее у подруги. Та посоветовала мне обзванивать больницы и морги.

Настя Шаповалова после случившегося

Потом, по словам мужчины, Анастасия вернулась:

- Мы начали ругаться. Это было на кухне. Мы пили до четырех часов утра. Потом начали делить детей, зашел разговор о жилье, о том, как мы будем жить… Она меня провоцировала. Говорила: «Ударь меня. Поднимешь руку, напишу заявление в полицию». Я сдержался, руку не поднял. Около пяти часов утра она пошла в комнату. Лежала там и что-то клацала на телефоне. Я поставил на плиту кастрюлю с водой, чтобы сварить макароны. Зашел в комнату, а Настя отвернулась от меня. Вроде как легла спать. Тогда я взял кастрюлю. Там было примерно четыре литра воды. Зашел с этой кастрюлей в комнату. Позвал Настю. Она повернулась ко мне, и я вылил на нее кипящую воду. Потом бросил кастрюлю и вышел в коридор. Она вскочила, начала за мной бежать. Я взял маленькие ножницы и обрезал ей волосы. А потом уехал на такси, которое вызвал до этого.

На вопрос о том, готовил ли он преступление заранее, мужчина сказал: «Я заранее вызвал такси… Но все это произошло на эмоциях. У меня и в мыслях не было ее убивать. Я резал ей волосы ножницами. Если бы я хотел ее убить, я бы ее убил этими ножницами».

Слова пострадавшей о том, что муж постоянно ее избивал, мужчина назвал ложью. В то же время подруга Анастасии Наталья, которая выросла с ней в интернате, сказала, что это происходило постоянно.

- Он стал ее бить на второй год их совместной жизни, — рассказала Наталья. — Настя не раз от него сбегала. Иногда жила у меня вместе с детьми. Потом он приезжал, просил прощение, дарил подарки. Она возвращалась. А через какое-то время опять приезжала ко мне вся в крови… Он бил ее и при мне. Когда перед случившимся она, как сказал ее муж, «пропала на пять дней, она опять от него сбежала и искала какой-то центр, где можно было бы спрятаться…

Гражданский муж Анастасии сейчас под стражей. Как уже сообщали «ФАКТЫ», у Анастасии Шаповаловой двое маленьких детей: мальчик и девочка. Им шесть и четыре года. После произошедшего детей забрали в реабилитационный центр.

- Они там до сих пор и находятся, — сообщила «ФАКТАМ» волонтер Злата Некрасова, которая помогает пострадавшей женщине. — Настя уже смогла с ними встретиться. Ей намного лучше, она выходит на улицу, подолгу гуляет. Она большая молодец. В то же время есть много проблем, решить которые можно только с помощью пластических операций. У нее не закрывается один глаз, на лице остались следы от ожогов, а на голове в некоторых местах нет волос. На следующей неделе она поедет в санаторий на реабилитацию, у нас уже куплены билеты. Настя один раз смогла приехать к детям. Она была в платке и в очках, и дети сначала ее не узнали. Но когда поняли, что это мама, не отходили от нее…

По словам Златы Некрасовой, на Настю пыталась давить мать ее гражданского мужа. Сразу после ЧП (еще когда сам мужчина скрывался от полиции) его мать приходила в больницу и просила Настю забрать заявление.

- Давление со стороны свекрови продолжается, — говорит Злата Некрасова. — Недавно эта женщина опять приезжала к Насте в больницу. Она не дает Насте ключи от дома, хотя Насте перед поездкой в санаторий нужно забрать вещи. К сожалению, Настю некому поддержать, ведь она круглая сирота. Собственно, поэтому она и возвращалась к мужу, который ее избивал — ей просто больше некуда было идти.

Сама Анастасия Шаповалова в своих видеообращениях в Instagram рассказала подробности той страшной ночи:

- Я спала. Проснулась от того, что мне в рот льется кипяток. Вскочила, побежала… А он (гражданский муж. — Авт.) схватил меня за волосы и начал их резать. Я пыталась выбежать во двор, но он кричал: «Не пущу!» Я выбежала через окно в детской. Побежала к забору. Попросила парня, который проходил мимо, вызвать «скорую» и полицию… Я не раз пыталась уйти от этого человека. Обращалась и к знакомым, и в соцслужбы. Он контролировал каждый мой шаг. Я не могла даже сходить в магазин. Если задерживалась, он тут же звонил и требовал, чтобы я ему отчиталась… Я ему не изменяла. Думаю, он сейчас так говорит, чтобы оправдать себя и свой поступок. Мы собирались расходиться, я должна была переезжать на квартиру. Думаю, он сделал это для того, чтобы меня изуродовать, чтобы больше я никому не досталась.

Незадолго до этого случая в Запорожье произошло еще одно страшное ЧП: мужчина из ревности поджег свою возлюбленную Анастасию Ковалеву. Это произошло на улице на глазах у соседей. Врачи пытались спасти женщину, но через восемь дней после случившегося она умерла в больнице.

Также «ФАКТЫ» рассказывали об убийстве 26-летней украинки в городе Гожув-Великопольский в Польше. Женщину убил поляк, которого потом застрелили полицейские в Германии.

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