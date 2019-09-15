Мужская сборная Украины проиграла Венгрии в матче Кубка Дэвиса

Спорт

В столице Венгрии Будапеште прошел матч в рамках первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между мужскими сборными Венгрии и Украины.

В первый соревновательный день, 14 сентября, команды обменялись победами — первая ракетка Украины Сергей Стаховский (147-я позиция в мировом рейтинге, на фото в заголовке) обыграл Аттилу Балаша (136-я) — 6:4, 6:3, а вот Илья Марченко (371-я), к сожалению, уступил Мартону Фучовичу (65-я) — 3:6, 2:6.

На следующий день, 15 сентября, хозяева повели в счете после победы в парной встрече, когда Балаш и Фучович обыграли украинский дуэт Молчанова и Стаховского — 7:6 (1), 3:6, 6:3. Но Стаховский в напряженном поединке сравнял счет, одержав верх над Фучовичем — 5:7, 6:3, 7:6 (3). К слову, киевлянин оформил личный рекорд — ранее он никогда не одерживал две победы на грунтовых кортах в рамках одного командного противостояния (а выступает Сергей за сборную с 2006 года).

Решающим стал матч между вторыми номерами сборных. Поединок пришлось доигрывать в понедельник, 16 сентября, поскольку с наступлением темноты на корте не было достаточного освещения. К сожалению, Марченко вновь проиграл свой матч, на этот раз Балашу — 4:6, 5:7.

Таким образом, Украина не воспользовалась шансом выйти в квалификационный этап финала Кубка Дэвиса, который пройдет в феврале следующего года, и будет выступать на зональных соревнованиях в следующем сезоне.

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Фото «Большой теннис Украины»

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