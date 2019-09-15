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Водитель, принявший смертельную дозу алкоголя, установил новый антирекорд в Украине (видео)
В городе Ровно патрульная полиция зафиксировала у водителя рекордное опьянение. Алкотестер показал 5 промилле алкоголя при том, что показатели свыше трех промилле классифицируются как тяжелое отравление, а превышение четырех промилле считается смертельно опасным состоянием. Такие дозы алкоголя в крови можно получить, выпив единолично бутылку водки или шесть литров пива.
Несмотря на рекордные показатели по алкоголю, горе-водитель был в состоянии держаться на ногах. Более того, в присутствии свидетелей он утверждал, что ничего не пил перед тем, как сесть за руль.
Напомним, ранее полиция задержала за рулем водителя с 4,46 промилле алкоголя в организме. Допустимая норма по закону составляет до 0,2 промилле. А водитель из Кременчуга стал рекордсменом по числу выписанных штрафов за пьяное вождение. За неполные три месяца мужчину 20 раз ловили нетрезвым за рулем и выписали штрафы на 90 тыс. гривен.
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