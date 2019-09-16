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Боевые голуби и коты-шпионы: стало известно, как планировали использовать животных в годы холодной войны

5:55 16 сентября 2019 10
Боевой голубь
Инф. «ФАКТОВ»

Руководство Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США приняло решение рассекретить документы по части использования животных во время холодной войны с Советским Союзом. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что программа изучения и тренировки животных появилась в 1960-х годах, в 70-х она получила название Tacana. Ее разделили на три части: первая занималась птицами, вторая — дельфинами, третья — кошками и собаками.

Так, сотрудники ЦРУ пробовали установить на дельфинах специальные датчики для обнаружения советских подводных лодок, а также следов радиоактивного или биологического оружия. Также спецслужбы вживляли в тело котов шпионский устройство, эту программу называли «акустический котенок».

Во время опытов над собаками спецслужбы использовали электрические имплантаты — таким образом они пытались управлять животными дистанционно.

Воронов работники ЦРУ научили вставлять и вытаскивать небольшие предметы с подоконника.

К голубям прикрепляли камеры, настроенные на автоматическое фотографирование. Примерно половина из 140 фотографий получалась хорошего качества — лучше, чем снимки тогдашних спутников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представители США В ООН потребовали от России раскрыть информацию о «загадочном» взрыве, который произошел 8 августа в Архангельской области, и который вызвал радиоактивное заражение окружающей местности.

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