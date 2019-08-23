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Взрыв в Северодвинске: американцы в ООН потребовали от России раскрыть информацию об инциденте
Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн во время экстренного заседания Совбеза ООН 22 августа потребовал от Москвы раскрыть информацию о «загадочном» взрыве, который произошел 8 августа в Архангельской области. Об этом сообщает «Голос Америки».
Отмечается, что заседание прошло по инициативе Москвы и Пекина в связи с испытанием американской ракеты и завершилось безрезультатно.
Так, представители России и США обвинили друг друга в развале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Москва предупредила об опасности новой гонки вооружений, а представитель администрации Трампа потребовал, чтобы Россия раскрыла информацию о загадочном взрыве под Северодвинском.
«Что именно случилось в России 8 августа? Почему произошел взрыв? О какой „системе“ идет речь, и с какой целью эта „система“ была произведена?» — спросил представитель США.
В результате взрыва на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников «Росатома». Взрыв также привел к кратковременному повышению уровня радиации. Российские власти так и не объяснили, какие именно испытания проводились на полигоне.
Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что взрыв ракеты в Архангельской области (РФ) связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения.
Напомним, что радиоактивное облако после взрыва российской ракеты во время испытаний под Северодвинском несколько дней находилось над территорией Украины. В частности, оно накрыло территорию Приазовья.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в областной больнице Архангельска (Россия), куда доставили троих пострадавших после взрыва на полигоне под Северодвинском, от радиации пострадали медики — в организме нашли цезий-137, однако власти пытаются это замять.
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