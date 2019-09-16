Общество и люди

Не знает ни украинского, ни русского языков: подробности шокирующей истории о 12-летней роженице в Ровно

Полиция и врачи раскрыли подробности случая в перинатальном центре в Ровно, где матерью стала 12-летняя девочка ромской национальности.

Медперсонал центра подтвердил, что на роды девочку-подростка привезли ночью 14 сентября с местной свалки. Там семейство живет достаточно давно, хотя по документам зарегистрировано в Новом Селе Виноградовского района Закарпатской области. На учете по беременности девочка, естественно, не становилась.

Общаться с роженицей врачам было трудно, поскольку ни украинского, ни русского языка девочка не понимала. «Дежурные врачи мне сказали, что она мало что осознавала из того, что с ней происходит», — рассказала главврач медучреждения Виктория Еникеева в эфире UA:Рівне.

«Скорую» для роженицы вызвали охранники свалки. Уже в медцентре врачи настояли, чтобы в роддом приехала и мать девочки с документами. Привезенное свидетельство о рождении подтверждало, что юной матери в мае текущего года исполнилось 12 лет.

Семейству теперь предстоит общение с полицией. Получив сигнал от врачей дежурной бригады, полиция Ровно начала расследование по факту полового сношения с лицом, не достигшим 16 лет (ч.1 статьи 155 Уголовного кодекса). Планируется выяснить подробности, место совершения преступления и причастных лиц.

Напомним, девочка, поступившая в центр ночью 14 сентября, родила доношенного мальчика с нормальным ростом и весом, но с патологией развития.

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