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Шоу-бизнес

С перчинкой: Олег Винник взбудоражил сеть сосиской (фото)

8:25 16 сентября 2019 331
Винник
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярный украинский певец Олег Винник, который ранее рассказал, кто фотографирует его в бассейне, порадовал поклонников снимком с уличной едой — французским хот-догом.

На фото, которое Винник разместил в Instagram, он держит в руках ход-дог с поджаренной сосиской и красным перцем. «Даже в самых простых вещах можно разглядеть шедевр», — подписал артист снимок.

Винник

«Фото с перчинкой», «Острый перец», «Фото — огонь», «Вот это зажгли», «Любишь сосиски?», «Да! Если это баварская колбаска», «Это вы о себе?», «Прекрасное фото», — пишут поклонники.

«Зеленский нервно курит в сторонке. Олег, Вы уже не образец для подражания? У Вас есть слабости и Вы их не скрываете?.. Вы движетесь в верном направлении. Ждём следующего „откровения“ Па-па», — шутят комментаторы.

Правда, некоторые считают, что фото неудачное, а на сцене Винник выглядит лучше.

Винник

Винник

Винник

Винник

Винник

Винник

Винник

Винник

Напомним, что ранее Винник рассказал, почему мама отговорила его от женитьбы.

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