Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец Олег Винник, вероятную жену которого обсуждают в сети, постепенно раскрывает подробности личной жизни. Артист признался, что мог жениться еще в молодом возрасте. Но тогда мама отговорила его от ответственного шага.

«Мама поняла, что я хочу жениться. Я был еще очень молод и влюбился. Все-таки мать почувствовала, что это не тот случай. Опять могу сказать, что отвели мать и отец, и я за это им очень благодарен», — рассказал артист в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». Имя своей избранницы певец не уточняет.

Олег Винник признается, что всегда помнит о маме, которая ушла из жизни в мае прошлого года. Она остается для него самой дорогой женщиной.

Через год после ее потери он решился на первый большой концерт в родном селе Червоный Кут в Черкасской области. Посвятил его памяти самой родной женщины, любовь которой он ощущает и сейчас.

«Мама любит. Если она любит, не нужно ничему учить. Значит и любовь будет у тебя в сердце. С этим я иду по жизни и желаю, чтобы у каждого так было», — сказал Олег Винник в интервью.

На этом его откровения пока закончились. Поклонницам остается только гадать, кому на самом деле принадлежит его сердце. Сам Олег Винник слухи не комментирует. Он лишь намекал ранее, что ему есть что скрывать.

Виннику давно приписывают роман с бэк-вокалисткой Таюне.

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