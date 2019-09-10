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Олег Винник признался, кто его фотографирует в бассейне
Популярный певец Олег Винник, признавшийся ранее, что мать отговорила его от ранней женитьбы, удивил поклонниц новой порцией откровений. Артист, предпочитающий не афишировать личную жизнь, лишь частично пускает поклонников на частную территорию.
В эксклюзивном интервью журналистам программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» певец рассказал, где и с кем успел отдохнуть этим летом. После масштабного всеукраинского тура он устроил себе недельный отпуск в Греции, на острове Корфу, где встретил свой день рождения.
«Честно говоря, я не успел посмотреть ни на город, ни на что другое. Я просто лег у бассейна и первые трое суток проспал. А уже на третий день мне захотелось «в бой», — признался Олег Винник.
Поклонницы обратили внимание на фото Олега в бассейне и задались вопросом: «Кто же фотографировал его во время его отдыха?». Однако на провокационные вопросы Винник отшучивается.
«Кухарка там была, кухарка», — смеясь, сказал он. «А если серьезно, со мной были друзья, я там был не один», — добавил он.
Напомним, недавно Винник стал еще и ювелиром. Он выпустил авторскую коллекцию изделий из серебра с его инициалами.
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