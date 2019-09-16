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Происшествия

Его пытались убить: в сеть попали фото и видео спецоперации по вывозу Цемаха из-под носа боевиков

8:29 16 сентября 2019 285
цемах
Инф. «ФАКТОВ»

Чтобы сорвать операцию по вывозу Владимира Цемаха на подконтрольную Украине территорию, оккупанты на Донбассе были готовы пойти на ликвидацию ценного свидетеля и получили «добро» на уничтожение в районе всех санитарных автомобилей. Об этом говорят парамедики Первого добровольческого мобильного госпиталя, которым передали Цемаха после пересечения линии фронта.

«Был радиоперехват. У них был приказ: уничтожить его (Цемаха) вместе с нами. Именно в это время проводился вывоз Цемаха», — рассказал член экипажа мобильного госпиталя Андрей Нечипорук в эфире ТСН.

Перемещение Цемаха через линию фронта выполняла бригада разведчиков под командованием Александра Колодяжного. Переход состоялся в районе Марьинки. Лидер группы погиб, подорвавшись на противопехотной мине. Бросившийся на помощь боец, «второй номер» Дмитрий Гержан был тяжело ранен и лишился ноги.

Парамедики говорят, что по прибытии Цемах пребывал частично в неадекватном состоянии, но физических травм не получил. Легкое кровотечение из пореза на голове было остановлено, рану очистили и обработали.

Напомним, Цемах 7 сентября был вывезен в Москву в рамках операции по обмену с Россией. Вскоре дочь Цемаха написала, что вместе с отцом возвращается в родной город Харцызск на оккупированной территории Донбасса.

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