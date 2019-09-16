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Стиль жизни

Дженнифер Лопес показала подросших дочь и сына (фото)

8:43 16 сентября 2019 214
Дженнифер Лопес с дочкой
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая готовится к свадьбе с бейсболистом Алексом Родригесом (это будет ее четвертый брак), вышла в свет со своими подросшими детьми-двойняшками.

Как пишет Daily Mail, 50-летняя Лопес, которая была в белом комбинезоне, и 11-летние Макс и Эмми вместе пообедали в одном из ресторанов Майами. Макс практически ни на секунду не отрывался от игровой приставки Nintendo Switch. Позже Дженнифер оставила сына дома. И отправилась по делам с одной только дочерью.

Эмми и Макса Лопес родила 22 февраля 2008 года от своего третьего мужа — певца Марка Энтони, с которым рассталась в 2011 году, а официально оформила развод три года спустя.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес в новом видеоклипе предстала без белья и продемонстрировала танцы на шесте.

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