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Дженнифер Лопес показала подросших дочь и сына (фото)
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая готовится к свадьбе с бейсболистом Алексом Родригесом (это будет ее четвертый брак), вышла в свет со своими подросшими детьми-двойняшками.
Как пишет Daily Mail, 50-летняя Лопес, которая была в белом комбинезоне, и 11-летние Макс и Эмми вместе пообедали в одном из ресторанов Майами. Макс практически ни на секунду не отрывался от игровой приставки Nintendo Switch. Позже Дженнифер оставила сына дома. И отправилась по делам с одной только дочерью.
Эмми и Макса Лопес родила 22 февраля 2008 года от своего третьего мужа — певца Марка Энтони, с которым рассталась в 2011 году, а официально оформила развод три года спустя.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес в новом видеоклипе предстала без белья и продемонстрировала танцы на шесте.
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