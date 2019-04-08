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Дженнифер Лопес в новом клипе шокировала кадрами без белья и эротичными танцами на шесте (видео)
Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес, сыгравшая в новом фильме роль стриптизерши, выпустила горячий клип на песню Medicine, записанной в дуэте с рэпером French Montana.
В новом сингле Джей Ло предлагает всем, кто нуждается в перезарядке, стать их лекарством. В клипе певица предстает в нескольких соблазнительных образах. Она сексуально танцует в платье с высокими вырезами без нижнего белья, демонстрирует эротичные танцы на шесте и соблазняет в кружевных нарядах ковбойши.
Стоит отметить, что на шесте звезда держится, как профессиональная танцовщица. Специально ради новой роли она брала уроки танцев на пилоне, регулярно тренировалась и дома. 50-летняя артистка выглядит просто потрясающе.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что победительница Национального отбора на «Евровидение» певица MARUV выпустила кровавый клип на хит «Siren Song».
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