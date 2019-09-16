Стиль жизни

Лунный календарь на неделю: когда лучше стричься и делать запасы на зиму

О том, что можно (и нельзя) делать в течение каждого дня недели с 16 по 22 сентября, когда лучше стричься, заниматься спортом и как ухаживать за растениями, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

16 сентября. 18 лунный день, убывающая Луна в знаке Овна

Луна в Овне — время поспешных, и зачастую ошибочных, решений, когда эмоции берут верх над логикой и разумом: если существует хоть малейшая возможность, лучше перенести на другой день важные действия, равно как и связанные с ними умозаключения и намерения. Неожиданно все может перевернуться с ног на голову — успех обернуться провалом, а неудача — стать звездным часом. В проблемных ситуациях лучше положиться на интуицию. Плохо пойдет работа, требующая точности и сосредоточенности, зато творческие люди почувствуют себя в своей стихии — полет их фантазии будет неограниченным.

Недопустимы пластические операции в области лица и шеи, но можно — даже на глубинном уровне — очищать кожу и удалять папилломы и бородавки, заниматься закаливанием.

Стрижка в этот день может привести к негативным последствиям, вплоть до выпадения волос.

В зале рекомендуется поработать над контуром мышц.

Можно убирать на длительное хранение собранный урожай.

17 сентября. 19 лунный день, убывающая Луна в знаке Овна

Успех будет сопутствовать тем, кто сможет действовать активно и энергично. Главное — сосредоточиться и выбрать правильное направление в работе. Одновременно усилятся негативные энергии предыдущего дня. Серьезные решения лучше отложить на несколько дней — принятые в спешке, под влиянием эмоций, они наверняка окажутся ошибочными.

Нельзя прокалывать уши, пользоваться декоративной косметикой и делать массаж головы. Нужно как можно больше бывать на воздухе, принимать воздушные и, если погода позволит, солнечные ванны.

Можно красить и тонировать волосы, а вот от стрижки лучше отказаться.

В зале рекомендованы кардиотренировки и упражнения для мышц пресса и ягодиц.

Можно срезать цветы для букетов и убирать на длительное хранение собранный урожай.

18 сентября. 20 лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца

Успех ждет людей интеллектуального труда — ученых, писателей, журналистов, но доля лени, которая посетит большинство людей, может затормозить важные дела. Можно заключать сделки и подписывать договора. Рекомендуется проводить разнообразные финансовые операции, вкладывать деньги в недвижимость и ценные бумаги. Одновременно день может быть опасен для тех, кто любит рисковать и заниматься экстремальными видами спорта — лучше на время отменить подобные мероприятия.

В такие дни уязвимыми становятся шея, горло и щитовидная железа — операцию на этих частях тела стоит отложить. Следует также избегать простуд, которые могут обернуться тонзиллитом или ангиной. Можно делать липосакцию живота и бедер и лечить гинекологические заболевания.

Можно — и нужно! — стричься и проводить оздоровительные процедуры для волос как в салоне, так и дома.

Хорошее время для проработки мышц средней части тела.

Можно консервировать собранный урожай на зиму.

19 сентября. 21 лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца

Можно заключать сделки и подписывать договора, проводить важные переговоры, совершать разнообразные финансовые операции, вкладывать деньги в недвижимость и ценные бумаги — со временем они принесут прибыль. С другой стороны, день чреват конфликтными ситуациями, поэтому — по возможности — лучше провести его не в коллективе, а наедине с собой. Отличить друзей от недругов и вовремя распознать опасность позволит интуиция, к которой стоит прислушиваться.

Показана глубокая чистка лица и использование жирных кремов с биоактивными добавками.

Рекомендуется стричься, красить и осветлять волосы и закрашивать седину.

В зале хороший результат даст проработка мышц пресса.

Можно срезать цветы для букетов и заниматься консервацией.

20 сентября. 22 лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов

Успешными обещают быть дела, не требующие большого количества времени, внимания и сосредоточенности. Длительный проект трудно будет довести до конца — велик риск переключиться на что-то другое, более интересное. В это время один в поле не воин — преуспеют те, кто любит и умеет работать в команде. Жизненная энергия постепенно будет идти на спад, но это не коснется людей творческих профессий — их физическая активность достигнет своего пика.

Уязвимыми становятся дыхательная и нервная системы — не стоит напрягать ни ту, ни другую. Противопоказаны хирургические операции на плечах, ключицах и кистях рук.

Стрижка ускорит рост волос, поэтому ее не стоит делать тем, кто хочет сохранить форму прически на максимально долгое время. Рекомендуется отказаться от маникюра и педикюра.

В зале приветствуется нагрузка на бедра. Рекомендуются также воздушные ванны и водные процедуры.

Хороший день для консервирования, заготовки соков и вина и выпечки.

21 сентября. 23 лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов

Хороший день для подведения промежуточных жизненных итогов, работы над ошибками и составления — с учетом предыдущего опыта — планов на будущее. Стоит отдать предпочтение делам, на которые понадобится много сил и энергии, но мало времени. Можно составлять бизнес-планы и сметы — они окажутся удачными. Результативными обещают быть любые переговоры, поэтому их имеет смысл назначать именно на этот день.

Становятся уязвимыми руки — от плеча до кисти — не стоит делать операции на этих частях тела и напрягать их в спортзале. Эффективными будут процедуры по омоложению кожи.

Стричься по-прежнему не рекомендуется — волосы быстро отрастут, но станут тонкими, сухими и ломкими.

Можно выкапывать луковицы и клубни на хранение, консервировать и заниматься выпечкой.

22 сентября. 24 лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

Успешно будут продвигаться дела, которые вы отложили в предыдущие дни — это время хорошо подходит для кропотливой и монотонной работы, требующей усидчивости и внимания. Не рекомендуется брать и давать деньги взаймы, причем касается это как физических лиц, так и банков. В общении с людьми нужно быть максимально тактичным: легко всерьез обидеть человека, даже не имея такого намерения, просто неосторожным словом. Не стоит участвовать в интригах в коллективе — они в результате могут обернуться против вас.

Уязвимыми становятся грудь и легкие. Запрещаются любые операции на молочных железах, стоит также избегать кулинарных излишеств.

В зале хороший результат дадут прыжки через скакалку, занятия на велотренажерах, бег, кардионагрузки и аэробика.

В салоне не рекомендуется делать укладку — непослушные волосы не будут держать нужную форму, только зря потратите время и деньги.

Можно заниматься консервированием. Не рекомендуется убирать корнеплоды и заниматься выпечкой.

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